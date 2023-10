Sentite Vranckx: “Ho avuto contatti positivi con la Fiorentina, sicuro che mi sarei trovato bene lì”

Aster Vranckx è stato accostato alla Fiorentina durante la scorsa sessione di calciomercato. Intervenuto ai microfoni dell’Het Laatste Nieuws, il centrocampista belga ha così fatto chiarezza: “Volevo andarmene da Wolfsburg. Cessione? Ho avuto contatti estremamente positivi con Fiorentina e PSV, sono sicuro che mi sarei trovato bene lì. Cercavo spazio e fiducia per poter dimostrare le mie qualità”.

Poi ha proseguito: “Devo ancora parlare con l’allenatore. Se una squadra fa bene, posso capire che non ci siano cambiamenti. Però speravo in più minuti a disposizione. Adesso? Sono giovane e voglio giocare, dovrò valutare il mio futuro. Anche in vista degli Europei, che sono vicini”.