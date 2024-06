Di Marzio rivela: “La Fiorentina vuole Vranckx, servono 10 milioni per portarlo a Firenze”

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, la Fiorentina nelle ultime ore starebbe cercando di portare a Firenze il centrocampista belga classe 2002, Aster Vranckx. Giocatore già seguito dai viola la scorsa estate, quando la Fiorentina era stata molto vicina all’ingaggio. In questa stagione ha giocato 24 partite senza contribuire in alcun modo al gol. La squadra tedesca, per lasciar partire il giocatore chiede 10 milioni ai Viola.



