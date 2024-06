Floro Flores: “Galliani scelse Palladino perché ha le palle. Attaccante? Non vedo tanto meglio di Beltran”

Floro Flores ha così parlato di Palladino e della Fiorentina al Corriere dello Sport: “Sapete perché Galliani, in Brianza, ha puntato su Palladino? Perché ha le palle. Nella vita devi avere coraggio e lui ne ha avuto da vendere. Se non hai personalità non arrivi a giocare nella Juventus. Ve lo garantisco. Attaccante? Non vedo qualcuno che ha fatto tanto meglio di Beltran. Se devo sceglierne, mi intriga Sorloth: sa segnare, con lui sono dell’idea che la Fiorentina vada sul sicuro. Retegui e Lucca invece non mi convincono molto proprio da quel punto di vista”.