Nazione: “La Fiorentina alza l’offerta per Vranckx, così aumenteranno le chance di vederlo a Firenze”

Il centrocampo della Fiorentina ha bisogno di rinforzi, e in questo momento il giro di nomi sembra essersi ridotto a due profili, Aster Vranckx e Thorstvedt del Sassuolo. Per il belga la Fiorentina starebbe pensando ai aumentare la propria offerta e venire incontro alle richieste del Wolfsburg che sono di 13 milioni. La trattativa non è mai stata semplice, nemmeno la scorsa estate quando sembrava tutto fatto. Ma se l’offerta crescesse le chances di vederlo a Firenze aumenterebbero sensibilmente. Lo scrive La Nazione.