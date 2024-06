Corriere dello Sport: “Fiorentina forte su Vranckx, Palladino convinto. Presto l’incontro con l’entourage”

Dopo lo stop dello scorso gennaio, la Fiorentina torna forte su Aster Vranckx. Il centrocampista belga piaceva molto a Pradè già nella scorsa sessione di mercato e adesso, il direttore sportivo viola potrebbe provare un nuovo assalto per concretizzare quella trattativa che non è andata in porta in passato.

Il Wolfsburg chiede intorno ai 10 milioni ma la cifra sembrerebbe trattabile rispetto ai mesi scorsi. Adesso Vranckx giocherà l’Europeo con il Belgio e la Fiorentina spera di evitare ogni tipo di rilancio da parte del club tedesco. Dal punto di vista tattico, l’ex Milan rispecchia quel tipo di calciatore che Raffaele Palladino chiede per la sua Fiorentina. Fisico, duttile e capace di giostrarsi tra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1. Nelle prossimo ore ci sarà un incontro con l’entourage per capire se la fattibilità dell’operazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

