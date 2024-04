Vranckx era stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, ora potrebbe tornare in Serie A: c’è il Milan

Il Milan segue con attenzione Aster Vranckx, centrocampista belga di proprietà del Wolfsburg e che l’anno scorso ha già vestito la maglia rossonera, anche se in prestito e senza alcun esercizio di riscatto. Il centrocampista è tornato in Germania lo scorso giugno, senza però lasciare il segno in Bundesliga. Pochi minuti per lui a Wolfsburg a causa della scadenza imminente, ma non c’è alcuna intenzione di rinnovare il contratto e di continuare insieme. L’ex obiettivo della Fiorentina nel mercato estivo del 2023 potrebbe tornare in Serie A, in quanto su di lui ci sarebbero – oltre al Milan – alcuni club come Lazio e Napoli. A giugno il ventunenne belga arriverà a 12 mesi dalla scadenza e l’affare a parametro zero potrebbe essere dietro l’angolo. Lo riporta TMW.

DI MARZIO: “PREVISTO INCONTRO TRA ENTOURAGE GILARDINO E GENOA. I ROSSOBLÙ VOGLIONO RINNOVARLO”