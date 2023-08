Vranckx subentra all’85 con il Wolfsburg: ci sarà la Fiorentina nel suo futuro?

Aster Vranckx è entrato prepotentemente in orbita Fiorentina. Una notizia arrivata nei primi giorni di agosto dalla Francia, quando Footmercato ha accostato il centrocampista ex Milan nella lista del club viola. Una trattativa che si è evoluta e che da ieri sera sembra essere vicina alla chiusura. Nel frattempo, Vranckx è sceso in campo con il Wolfsburg. Il belga infatti è entrato all’85esimo minuto nella seconda giornata di Bundesliga contro il Colonia, terminata pochi minuti fa con la vittoria del Wolfsburg per 2-1.