Bucchioni: “Ho una notizia sicura su Amrabat al Napoli, Fiorentina accetta di venderlo per 30 milioni”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva riguarda le possibilità di approdo di Amrabat al Napoli in questi ultimi giorni di mercato. Queste le sue parole:

“Amrabat al Napoli? Ho una notizia sicura a tal riguardo. Il presidente Rocco Commisso chiede una cifra non inferiore ai trenta milioni di euro. E non credo proprio che Aurelio De Laurentiis possa accettare di pagare tanti soldi per il centrocampista. I rapporti tra i presidenti tuttavia sono sicuramente molto buoni. Non penso che il Napoli sia in pole position per l’acquisto di Amrabat, ma se poi Aurelio De Laurentiis lo ritiene imprescindibile per il suo Napoli allora le cose potrebbero anche cambiare in futuro. La situazione del calciatore a Firenze non è certamente delle migliori. Ma la società viola è stata chiara con il suo entourage: devono portare trenta milioni di euro, altrimenti il giocatore resta in Toscana”.

ROTTURA TRA BERARDI E IL SASSUOLO