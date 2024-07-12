Corriere dello Sport: “La Fiorentina non molla Vranckx, massimo offre 10 milioni. Trattativa ad oltranza”

La Fiorentina è di nuovo interessata a Vranckx, il Wolfsburg non cambia la sua richiesta

La Fiorentina segue Vranckx da più di un anno e già la scorsa estate era stata vicina a chiudere l'affare. Per la viola però nulla è cambiato, l'interesse continua ad esserci, così come la differenza di vedute. La Fiorentina non molla Vranckx, massimo offre 10 milioni. Trattativa ad oltranza, Wolfsburg sulla valutazione del ragazzo. I tedeschi chiedono 13 milioni, mentre Pradè vorrebbe arrivare massimo a 10 o lavorare per trovare un'altra formula. La Fiorentina non molla Vranckx e prosegue ad oltranza. Lo scrive il Corriere dello Sport.