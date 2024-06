Vranckx per aggiungere centimetri e forza al centrocampo di Palladino, con ancora margini di crescita

Alla Fiorentina piace Aster Vranckx e non è una novita visto che che il suo nome viene accostato al club viola da l’estate scorsa, questo mercato può essere quello giusto per vederlo arrivare in riva all’Arno considerando un centrocampo completamente da rifare. Vranckx è un centrocampista giovane di 21 anni ma con comunque tante partite giocate e già nel giro della nazionale maggiore con 8 presenze con il Belgio e la convocazione per l’Europeo in corso. Ha collezionato 112 presenze tra i professionisti con 7 goal e 5 assist, dimostrando una grande duttilità avendo giocato spesso partite sia da mezzala che da mediano davanti alla difesa; ma è stato schierato anche 8 volte sulla trequarti con buoni risultati considerando i 4 goal segnati in queste partite. Può giocare in diversi ruoli dunque sia se Palladino decidesse di usare il 4-2-3-1 che il 3-4-2-1, andando ad aggiungere quelle che sono le sue caratteristiche, ovvero una grande corsa che gli permette di coprire una grossa porzione di campo, tanta forza fisica che lo rende in grado di vincere molti contrasti sia terra che aerei e che gli dà anche una grande capacità di uscire con successo sull’uomo in fase di pressing. Tecnicamente deve un po’ sgrezzarsi ma ha dimostrato di avere grossi margini di miglioramento vista anche la giovane età. Il suo valore di mercato è di 12 milioni secondo Transfermarkt ma l’operazione qualora dovesse andare in porto sarà sicuramente a cifre più basse, così la Fiorentina si aggiudicherebbe una buonissima alternativa che nella sua esperienza a Firenze può completare il suo percorso di crescita e prendere in mano il centrocampo viola

CALLEJON SI RITIRA