Gazzetta: “Vranckx? Altra scommessa per la Fiorentina di Italiano. È lui il post Amrabat”

Scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si consola della delusione della sconfitta viennese all’andata dei play di Conference con un altro acquisto. E’ in arrivo Aster Vranckx, che la stagione scorsa ha giocato nel Milan. Insomma, giocato… Arrivato in prestito con diritto di riscatto (non esercitato) dal Wolfsburg, in rossonero ha collezionato 9 presenze in Serie A, due da titolare, e 1 in coppa Italia, per un totale di 318 minuti. La Viola con un blitz ha bussato a casa del Wolfsburg e se lo sta portando a casa con 7 milioni. Vranckx è giovane, deve ancora compiere 21 anni, e può essere considerato un buon investimento visto il prezzo. Diciamo che è un’altra scommessa che la Viola è pronta a fare. Il centrocampista della nazionale belga (2 presenze finora) è dotato di fisico e velocità, in alcune circostanze potrebbe far coppia con Arthur al posto di Mandragora. Anche se non ha proprio le stesse caratteristiche, la Viola comunque lo ha scelto per coprire il posto in rosa che dovrebbe lasciare libero Amrabat.