Per il centrocampo della Fiorentina non c’è solo Vranckx. Adesso spunta il possibile scambio Pobega – Amrabat tra la società gigliata e il Milan

Il calciomercato della Fiorentina partirà con l’idea di sfoltire la rosa e liberarsi dei giocatori poco funzionali al calcio del nuovo mister. Tra i primi indiziati a lasciare il club ci sono Barak, Biraghi ed il trio di punte centrali Beltran, Nzola e Belotti.

La Fiorentina del presidente Rocco Comisso è in chiusura per il primo colpo di mercato, ovvero Aster Vranckx: il giocatore è stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane, ma la società viola ha fatto consistenti scatti in avanti rispetto alla timidezza dei partenopei. Secondo quanto annunciato da SkySport, il club toscano avrebbe già un accordo di massima con il calciatore ed il suo entourage. Si cerca un’intesa finale col Wofsburg che chiede 10 milioni di euro. Commisso ed i suoi dirigenti, invece, sono fermi ad una prima valutazione da 7-8 milioni, tuttavia l’operazione che porterà in maglia viola il calciatore dovrebbe chiudersi per il centrocampista centrale belga.

Vranckx è un mediano molto duttile che può agire al centro a copertura della difesa, sia dare man forte alla fase offensiva. Puntando sulla fisicità sa liberarsi abilmente dalla pressione dell’avversario. Viene paragonato al connazionale Axel Witsel, nonostante la sua prima esperienza in Italia, sponda Milan, non sia stata una delle più esaltanti.

Spunta, inoltre, una nuova ipotesi di calciomercato tra Milan e Fiorentina. Si tratta di uno scambio tra centrocampisti che potrebbe giovare sia Fonseca sia Palladino, entrambi arrivati sulla panchina delle rispettive squadre poche settimane fa. Pradè avrebbe intenzione di portare Tommaso Pobega, ex Spezia e Torino tra le altre, a Firenze mentre a Milano arriverebbe un vecchio pallino come Sofyan Amrabat. Secondo calciomercato.com, in tal caso, la Viola si aspetterebbe un’entrata economica oltre al cartellino del ragazzo. lo riporta Metropolitan Magazine.