Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole accelerare la trattativa per Vranckx, i contatti sono proseguiti anche ieri, con i viola che sperano di chiudere ad inizio settimana. Non sembrano esserci dubbi sulla buona riuscita dell’affare, dato che il calcisatore dopo il Milan, vorrebbe restare in Serie A e dalla Germania c’è l’ok. Il suo contratto scadrà nel 2025. Il costo del cartellino è di 7 milioni.