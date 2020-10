Nazione, tutti pazzi per Vlahovic: il Wolfsburg aveva offerto circa 30 milioni. La Roma…

Secondo quanto scrive La Nazione oggi in edicola, Dusan Vlahovic in estate è stato cercato da molte squadre. All’estero il Newcastle, il Borussia Dortmund ed il Wolfsburg il quale ha offerto circa 30 milioni. In Italia invece era nel mirino dell’Hellas Verona e della Roma, la quale voleva strapparlo ai viola per circa 40 milioni, dilazionati, “operazione alla Chiesa” per intenderci. Le potenzialità di Dusan quindi sono alte.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “SARRI ALLA FIORENTINA DIPENDE DALLA JUVENTUS, DIFFICILE CHE ACCETTI SE SI ARRIVA A DICEMBRE”