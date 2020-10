Pedullà: “Sarri alla Fiorentina dipende dalla Juventus, difficile che accetti se si arriva a dicembre”

Nel corso della trasmissione Calcio e Mercato ha parlato della situazione di Sarri alla Fiorentina il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:

“La situazione di Sarri alla Fiorentina dipende dalla rescissione con la Juventus che in questo momento non è vicina; in questo momento quindi ogni discorso viene posticipato a quando sarà libero dal contratto con i bianconeri. Se si dovesse arrivare a dicembre allora in quel caso la situazione cambia perché sarebbe tutto più difficile, in quel caso dipenderebbe dalla posizione di classifica e da tanti fattori visto che siamo praticamente a metà campionato”

LEGGI ANCHE, IACHINI CHIEDE SCUSA ALLO SPOGLIATOIO PER LA FASCIA A CHIESA, SPOGLIATOIO DEMORALIZZATO