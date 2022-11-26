Corriere Fiorentino, Pradè torna alla carica per Brekalo: ora è in scadenza con il Wolfsburg

Pradè può tornare alla carica per il suo vecchio pallino

E poi Josip Brekalo, già seguito mesi fa e in scadenza a giugno col Wolfsburg. Un vecchio pallino di Pradè che, come da sua abitudine, potrebbe decidere di tornare alla carica. Un fantasista che inventi, e un'ala che faccia spiccare il volo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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