Gazzetta, Fiorentina, idea Gendrey per sostituire Venuti sulla fascia destra. Concorrenza Wolfsburg

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Valentin Gendrey, Under 21 francese e con il contratto in scadenza con il Lecce nel 2024 è il nuovo nome per la Fiorentina a caccia di un terzino destro. Gendrey ha con il Lecce un’opzione di rinnovo biennale sul contratto in scadenza nel 2024. Nella scorsa stagione ha saltato solo una partita, Baroni lo ha utilizzato con continuità e su di lui si è registrato anche l’interesse del Wolfsburg.

LEGGI ANCHE, TERZIC AL BOLOGNA?