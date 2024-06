Di Marzio: “Accordo tra la Fiorentina e Vranckx, manca quello col Wolfsburg, la richiesta è 10 milioni”

Un vecchio pallino che ritorna. Dopo l’interesse delle scorse ore, la Fiorentina insiste per arrivare ad Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg attualmente impegnato con il Belgio a Euro 2024. L’ex Milan è sempre più vicino a far ritorno in Italia, dove appunto lo attende la Fiorentina. La società viola e il calciatore hanno già raggiunto un accordo, adesso servirà trovare l’intesa economica con il Wolsfburg. Per lasciar partire Vranckx, in scadenza di contratto nel 2025, il club tedesco chiede 10 milioni di euro, con la possibilità di chiudere sui 7-8 milioni di euro più bonus.

Già nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Fiorentina e il Wolfsburg per provare a raggiungere l’intesa. Per Vranck dunque potrebbero riaprirsi le porte della Serie A dopo appena 12 mesi. Nella stagione 2022/2023, infatti, il centrocampista belga ha giocato nel Milan (che non ha esercitato però l’opzione di riscatto) collezionando 9 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. La Fiorentina già nelle scorse sessioni di calciomercato ha provato senza successo ad acquistare Vranckx, adesso i viola ci riprovano con la speranza di riuscire a chiudere l’affare. Lo scrive Gianluca Di Marzio

