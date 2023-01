Nazione, Brekalo temporeggia prima del sì al Monza: occhio alla Fiorentina, può arrivare l’offerta

Attenzione, semmai, a cosa sta accadendo in Germania, fronte Wolfsburg con Brekalo. L’esterno offensivo, ex granata, ha parlato a lungo con il Monza. La firma con i lombardi rimane possibile, ma Brekalo ha chiesto ancora un po’ di tempo per decidere. La Fiorentina c’è, è alla finestra, e potrebbe tornare a muoversi nella direzione del giocatore con la proposta giusta. Lo scrive La Nazione.

