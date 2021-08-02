Ds Wolfsburg: "Brekalo ha chiesto la cessione, ma nessun club ha fatto offerte"
Le parole di Marcel Schäfer, direttore sportivo del Wolfsburg, sulla situazione legata a Josip Brekalo
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 13:51
In questi giorni si è fatta sempre più forte la voce di un possibile interesse delle Fiorentina per Josip Brekalo. Marcel Schäfer, direttore sportivo del Wolfsburg, è intervenuto ai microfoni di Sportbuzzer chiarendo la situazione legata all'esterno croato. Ecco le sue parole:
"Il giocatore ci ha chiesto il trasferimento ma questo può avvenire solo se un club si fa avanti"
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