Nicolodi (Sky Sport): “Brekalo al Wolfsburg quest’anno non ha mai giocato. Giudicarlo è difficile adesso”

Pietro Nicolodi, esperto di Bundesliga di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno di Josip Brekalo, l’esterno del Wolfsburg che è vicino all’arrivo alla Fiorentina, le sue parole:

“Su Brekalo quest’anno c’è poco da dire perchè non ha mai giocato, ha fatto solo 6 presenze, lo scorso anno ha fatto bene al Torino. Si tratta di un giocatore che conosce bene il calcio italiano quindi alla Fiorentina, dovesse andare in porto la trattativa, non avrebbe problemi di ambientamento anche se non ha il ritmo partita. In Germania gli è mancato il salto di qualità, a Torino a me era piaciuto. Trequartista? Lui è più un’ala anche se ha le qualità per giocare a calcio. Jovic si può recuperare? Difficile, forse solo cambiando aria potrebbe farlo, magari poi segna un gol e si rilancia, segnare dal punto di vista psicologico è troppo importante”

