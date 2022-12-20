Nazione, Brekalo può essere un'occasione per la Fiorentina ma non è un centravanti
Brekalo ha capito che lo sbarco in Germania è stato un errore
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 10:18
Josip Brekalo. L’esterno croato potrebbe essere un’occasione, su questo non ci sono dubbi. Il Wolfsburg è pronto a parlarne, il giocatore ha capito che lo sbarco in Germania (dal Torino) è stato un errore. La questione sta però proprio nel concetto tattico legato a Brekalo: lui è un esterno e la Fiorentina avrebbe bisogno di un centravanti. Lo scrive La Nazione
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