Nazione, Brekalo può essere un'occasione per la Fiorentina ma non è un centravanti

Brekalo ha capito che lo sbarco in Germania è stato un errore

Josip Brekalo. L’esterno croato potrebbe essere un’occasione, su questo non ci sono dubbi. Il Wolfsburg è pronto a parlarne, il giocatore ha capito che lo sbarco in Germania (dal Torino) è stato un errore. La questione sta però proprio nel concetto tattico legato a Brekalo: lui è un esterno e la Fiorentina avrebbe bisogno di un centravanti. Lo scrive La Nazione

LEGGI ANCHE, NAZIONE, BOGA VIA DALL’ATALANTA MA SOLO IN PRESTITO SECCO: NESSUN VANTAGGIO PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nazione-boga-via-dallatalanta-ma-solo-in-prestito-secco-nessun-vantaggio-per-la-fiorentina/196442/