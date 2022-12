Nazione, Brekalo nome in pole per la Fiorentina: può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Punto primo: il ritorno in Italia di Josip Brekalo è quasi una certezza. Ha provato a richiederlo il Torino (da dove era ’fuggito’ per andare al Wolfsburg) e anche il Monza si è fatto avanti. Ma è la Fiorentina che – se dovesse muovere il blitz giusto – in qualche modo può diventare la squadra italiana più vicina all’esterno.Già, l’esterno. Ovvero il giocatore… in più che Italiano punta ad avere a disposizione subito. Magari già il 4 gennaio con il Monza, o comunque tre giorni più tardi quando a Firenze ci sarà il Sassuolo.E il nome di Brekalo, nelle ultime ore è passato in pole (o quasi). Il Wolfsburg ha aperto alla cessione in prestito, con , ovviamente un riscatto prefissato (ma non obbligatorio) e lo stesso giocatore pare essersi convinto della soluzione a termine, purchè retribuita con un ingaggio ’giusto’ e quindi più pesante. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, L’ULTIMA IDEA PER IL NUOVO FRANCHI È UNA COPERTURA INCLINATA PER RIDURRE L’IMPATTO