Parisi-Fiorentina tramonta l'idea? Di Marzio rivela: "C'è il Wolfsburg sul terzino dell'Empoli"
Tanta concorrenza in Italia per Parisi ma il terzino alla fine finirà in Germania?
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2022 23:51
Scrive Gianluca Di Marzio, dopo l'ottimo inizio di stagione, il Wolsfburg è piombato su Parisi. Il terzino italiano fin qui ha convinto tutti e il club inglese starebbe pensando proprio a lui per riforzare la fascia sinistra. L'interesse è concreto ma fino a ora non sono arrivate offerte ufficiali.
