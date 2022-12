Nazione, Brekalo sta aspettando la chiamata della Fiorentina: viola a caccia di un esterno

Brekalo (Wolfsburg) sta aspettando la chiamata della Fiorentina. Segnale, questo, che il club viola vuole davvero un esterno in più. Le alternative? Boga (Atalanta), Karlsson (Az Alkmaar) e, anche se con una sfumatura tattica diversa, Sabiri della Samp. Per Boga la concorrenza (forte) è quella del Marsiglia, ma la prima scelta del giocatore sarebbe di continuare in Italia e questo potrebbe essere un assit indiretto ai movimenti della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

