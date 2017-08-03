Labaro Viola

Wolfsburg-Fiorentina, si cambia stadio: Volkswagen Arena infestata dai...funghi!

Il Wolfsburg ha reso noto attraverso il suo profilo Twitter che la gara di domenica contro la Fiorentina si giocherà all'AOK Stadion per dei problemi al fondo del terreno di gioco della Volkswagen Are...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 14:56
Wolfsburg-Fiorentina, si cambia stadio: Volkswagen Arena infestata dai...funghi! -
News
Fiorentina
Wolfsburg
Condividi

Il Wolfsburg ha reso noto attraverso il suo profilo Twitter che la gara di domenica contro la Fiorentina si giocherà all'AOK Stadion per dei problemi al fondo del terreno di gioco della Volkswagen Arena: si tratta di un'infestazione da funghi. Il calcio d'inizio del match rimane comunque fissato alle 16.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok