Wolfsburg-Fiorentina, si cambia stadio: Volkswagen Arena infestata dai...funghi!
Il Wolfsburg ha reso noto attraverso il suo profilo Twitter che la gara di domenica contro la Fiorentina si giocherà all'AOK Stadion per dei problemi al fondo del terreno di gioco della Volkswagen Are...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 14:56
Il Wolfsburg ha reso noto attraverso il suo profilo Twitter che la gara di domenica contro la Fiorentina si giocherà all'AOK Stadion per dei problemi al fondo del terreno di gioco della Volkswagen Arena: si tratta di un'infestazione da funghi. Il calcio d'inizio del match rimane comunque fissato alle 16.