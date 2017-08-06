Kalinic e Chiesa stendono il Wolfsburg, la Viola finalmente vince e convince

Con un gol per tempo la Fiorentina conquista la seconda vittoria in terra tedesca

Buona prova della Fiorentina di Pioli nella seconda uscita in terra tedesca. Contro il Wolfsburg, molto più avanti nella preparazione, arriva infatti una convincente vittoria che allontana un pò di ombre sulle reali potenzialità della squadra che, tra due settimane esatte, farà il suo esordio in campionato contro l'Inter.

Il primo tempo si apre subito con una Fiorentina assai propositiva che, dopo appena 90'', sfiora il gol del vantaggio con un ritrovato Kalinic che, sugli sviluppi di un corner, salta più in alto di tutti e devia il pallone fra le braccia dell'estremo difensore avversario. Avversari che, a loro volta, si svegliano a metà ripresa ma che, dopo un velleitario tentativo di Bazoer, sono costretti a subire l'iniziativa dei viola, in vantaggio al 38' con preciso scavetto di Kalinic servito alla perfezione da Veretout.

Nella ripresa i due allenatori rimescolano un pò le carte ma il leitmotiv non cambia: è infatti di nuovo la squadra di Pioli a trovare la via del gol con Chiesa, abile a mettere la palla nell'angolino alla sinistra del portiere con un preciso piatto destro. La seconda frazione scorre via senza sussulti e senza particolari occasioni ma sempre con una Viola in pieno controllo del gioco e mai in balia delle iniziative dei tedeschi.

Il fischio finale dell'arbitro sancisce quindi la seconda vittoria, su altrettante sfide disputate, dei viola nella tournée tedesca. Il prossimo impegno è quindi fissato per giovedì 10 agosto, quando la Fiorentina farà visita alla Pistoiese.

Gianmarco Biagioni