Repubblica, Fiorentina-Brekalo si stringe nel weekend: l’accordo con il calciatore c’è già 

Sistemate le cessioni, nel weekend i viola proveranno a stringere per Brekalo del Wolfsburg, una trattativa che potrebbe decollare i primi giorni della prossima settimana: fuori dal progetto dei tedeschi, potrebbe essere l’esterno scelto per alimentare il gruppo a disposizione di Italiano. Le cifre per l’ex Torino sono intorno al milione e mezzo, l’accordo con il giocatore è già stato trovato. Lo scrive Repubblica.

