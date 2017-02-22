Sirene tedesche per Paulo Sousa: il portoghese nel mirino del Wolfsburg
L'allenatore portoghese sembra sempre più lontano dalla Fiorentina...
Paulo Sousa sembra sempre più lontano dalla Fiorentina ed ora ad aggiungere qualche certezza in più ci pensano anche le indiscrezioni comparse sul sito ufficiale del noto esperto di mercato di Sky, Gianlunca Di Marzio. Infatti, secondo quanto riportato proprio da gianlucadimarzio.com, pare che l'allenatore portoghese sia finito nel mirino del Wolfsburg.
I tedeschi, attualmente al 14° posto in Bundesliga, starebbero prendendo in seria considerazione l'ipotesi di sollevare dall'incarico l'attuale tecnico Ismaël per ripartire, nella prossima stagione, proprio con l'allenatore della Fiorentina. Se l'indiscrezione dovesse realmente tramutarsi in realtà il tecnico lusitano ritroverebbe in Germania l'attaccante tedesco Mario Gomez, allennato per breve tempo anche nel corso del primo ritiro viola condotto da Sousa, per il quale non ha mai nascosto tutto il suo apprezzamento.