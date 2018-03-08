Dani Alves: "Astori? Per piacere alle persone devo essere ipocrita ma chiedo scusa"

Dani Alves fa retromarcia. Dopo aver shockato tutti con la frase «Astori? Non sono turbato, nel mondo muoiono tanti bambini», l'esterno del Paris Saint Germain ha scelto di rispondere alle critiche di...

Dani Alves fa retromarcia. Dopo aver shockato tutti con la frase «Astori? Non sono turbato, nel mondo muoiono tanti bambini», l'esterno del Paris Saint Germain ha scelto di rispondere alle critiche di Balotelli con un tweet. «Balotelli ha parlato, non avevo intenzione di offendere nessuno, vivo in un mondo in cui dobbiamo essere ipocriti a volte per piacere alle persone, ma mi dispiace. Comunque, se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa».

Tuttosport.com