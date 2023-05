Bucciantini esalta Dodò: “Sembrava Dani Alves con la Samp. Sapevamo fosse forte, bello vederlo esplodere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Bucciantini ha così parlato di Dodò, uno degli uomini più in forma del momento in casa della Fiorentina e fresco di primo gol in maglia viola dopo la vittoria per 5-0 sulla Sampdoria: “Quanto è bello quando trovi un giocatore così! Si diverte, è attaccato alla maglia. Bello veder esplodere un giocatore che sapevamo essere forte, lui lo è. Sembrava Dani Alves come atteggiamento. Chi meglio di lui in Serie A? Devo dire che Di Lorenzo è forte”.