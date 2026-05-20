Padovan: "Fiorentina assente con la Roma, contro la Juve ha fatto la partita della vita”"

Padovan critica duramente l’atteggiamento dei viola nelle due sfide: “Non tutte le squadre si impegnano allo stesso modo"

Il giornalista ed ex direttore di Tuttosport, Giancarlo Padovan, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio commentando in modo molto critico l’atteggiamento della Fiorentina nelle sfide contro Roma e Juventus .

Secondo Padovan, la squadra viola avrebbe affrontato le due partite con uno spirito completamente diverso: “Contro la Roma la Fiorentina non è praticamente scesa in campo, mentre contro la Juventus ha disputato una gara vera e intensa, come dovrebbe fare sempre”.

Il giornalista ha poi rincarato la dose, sostenendo che contro i giallorossi i viola abbiano mostrato scarso agonismo: “Non è vero che tutte le squadre giocano sempre allo stesso modo. Con la Roma la Fiorentina non ha dato l’impressione di impegnarsi davvero, mentre contro la Juve ha tirato fuori una prestazione di alto livello”.