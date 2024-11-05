Padovan: "La Fiorentina può arrivare in Champions e mettere in difficoltà Juventus e Milan"

L'analisi di Giancarlo Padovan sulla Fiorentina di Raffaele Palladino

Il giornalista Giancarlo Padovan, nell'intervista concessa a News.Superscommesse.it, ha parlato della Fiorentina di Palladino e delle sue potenzialità. Queste le sue parole in merito:

"La Fiorentina, di certo, non lotterà per lo Scudetto, come sono certo che Raffaele Palladino stia dimostrando di essere un ottimo allenatore. La sua permanenza in panchina, nonostante le cattive voci d'inizio campionato sui risultati che tardavano ad arrivare, resta la dimostrazione vera e propria di come nel calcio sia necessario dare il tempo per produrre buoni numeri. Questo problema relativo alla fretta di essere subito profittevole ha coinvolto proprio un ex, Vincenzo Italiano, il quale sta superando i problemi iniziali con il Bologna. Palladino, oltre a essere stato bravo a individuare e a tirare fuori quegli equilibri che si nascondevano dall'inizio, ha saputo sfruttare un calendario di certo non proibitivo. E' una buona squadra e, se dimostrerà di saperci fare anche quando dovrà affrontare tutte le squadre più forti, potrà ottenere uno dei primi quattro posti, tenendo sulle spine, in particolare, la Juventus e il Milan.

Oltre a un buon gioco, darei merito anche a un grandissimo portiere, David De Gea, il quale ha contribuito da solo a portare punti preziosi alla propria squadra con delle parate strepitose, oltre che determinanti. Per ora, è al terzo posto con pieno merito e, se avrà la forza di ottenere una certa continuità di rendimento, non è irrealistico pensare di arrivare a competere per un posto utile in ottica Champions League".

La clausola da 52 milioni di Kean è valida solo d’estate e può essere pagata solo entro il 31 Luglio

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