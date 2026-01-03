La Juventus sbatte su Falcone e il Lecce strappa un punto allo Stadium: David fallisce un rigore comico

La Juventus si butta via da sola contro il Lecce. Dopo aver dominato in lungo ed in largo, i bianconeri hanno pagato un errore di Cambiaso, che ha regalato a Banda la possibilità di colpire per l’1-0 nel primo tempo. Immediato il pareggio ad inizio secondo tempo di McKennie che sembrava il preludio alla rimonta. Prima il rigore calciato malissimo da David, poi il gol a porta vuota clamorosamente sbagliato da Openda hanno aumentato la frustrazione nella squadra di Spalletti, frenata anche dalle parate di Falcone e da due legni colpiti. La Signora alla fine deve accontentarsi di un deludente pareggio.

La Juventus si presenta con il 4-2-3-1 con McKennie sulla linea di Yildiz e Conceicao alle spalle di David. I bianconeri partono attaccando a testa bassa e costringendo il Lecce a rintanarsi nella propria area di rigore. Cambiaso impegna subito Falcone sul primo palo, poi all’8′ David colpisce di testa e il portiere la devia così così, con la palla che finisce sul palo e balla sulla linea. Falcone deve fare gli straordinari: al 17′ si distende per deviare in corner la botta di Cambiaso. Passano due minuti e altra manovra avvolgente dei bianconeri: arriva Locatelli dal limite e con il piattone la manda fuori di un niente. Nei primi 20 minuti è una Juve arrembante.

Fa tutto bene Yildiz aprendo un’autostrada a Cambiaso, che però stavolta calcia male (e alto) a pochi passi da Falcone. Di Francesco deve correre ai ripari già poco dopo la mezz’ora: fuori il 20enne Perez, in difficoltà con Yildiz, per Veiga. Nel finale di frazione – al 2′ di recupero, arriva però il gol a sorpresa dei salentini. Dal rinvio di Di Gregorio arriva un errore in costruzione di Cambiaso al 2′ di recupero della prima frazione: Banda anticipa Kalulu, salta Bremer e scarica un bolide sul primo palo dal limite dell’area. Giallorossi avanti 1-0 al 45′.

McKennie pareggia, David sbaglia il rigore del 2-1

Al 50′ la Juventus pareggia i conti. Grande verticalizzazione di Locatelli per il neoentrato Zeghrova, palla a McKennie che la lascia sfilare per Yildiz. Il turco prova un tiro che viene deviato al centro dell’area dove l’americano con un grande tempismo fa centro da due passi. Al 63′ David si guadagna un rigore per una deviazione di braccio di Kaba, ma poi calcia malissimo il penalty che Falcone neutralizza. Spalletti passa al 4-2-4 inserendo anche Openda, ma i bianconeri faticano rendersi davvero pericolosi con il passare dei minuti. Non è finita: Falcone si supera ancora all’89’ sul colpo di testa di David. In pieno recupero Yildiz coglie un palo clamoroso e sul tap-in Openda manda alto a porta completamente sguarnita come riportato da TuttoMercatoWeb