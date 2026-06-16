TuttoSport riporta: "Fiorentina, Como e Juventus pensano al ritorno in Italia di Kessié dall'Arabia"

Il centrocampista ivoriano potrebbe tornare in Serie A dopo Milan e Atalanta

Il centrocampista ivoriano Franck Kessie è tornato a essere un nome caldo nei radar della Fiorentina. Già nei mesi scorsi l'ex mediano di Milan e Atalanta era stato il grande sogno di mercato della dirigenza viola, che ora potrebbe riprovarci. Al momento il calciatore si trova negli Stati Uniti, impegnato con la propria nazionale nella rassegna mondiale, ma ha trovato il tempo di concedere alcune battute a La Gazzetta dello Sport, lasciando intendere che un suo ritorno nel massimo campionato italiano è un'ipotesi tutt'altro che remota. Kessie ha smorzato i toni spiegando che al momento la sua priorità è unicamente il torneo oltreoceano e che rimarrà legato all'Al-Ahli fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 30 giugno. Ha però aggiunto che l'esperienza in Italia è stata splendida e che nel calcio le cose cambiano in fretta, rimandando comunque ogni decisione a luglio. La prospettiva di ingaggiarlo a parametro zero fa gola a molti: reduce da un'annata importante in Arabia Saudita con 42 apparizioni complessive, impreziosite da ben 12 marcature e 6 passaggi vincenti, l'ivoriano ha catturato i fari di altre due società italiane. Come riferito da Tuttosport, oltre ai toscani si registrano infatti i sondaggi di Juventus e Como, con il manager del ragazzo, George Atangana, atteso a brevissimo a Milano per iniziare a vagliare le varie opzioni sul tavolo.