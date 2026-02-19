19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:16

La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”

La rivelazione di Corona su Vlahovic: “Ogni sera si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Ecco perché non gioca mai”

19 Febbraio · 12:08

Fabrizio Corona attacca Vlahovic. E lo fa in un evento in cui era stato invitato. Le sue parole sull’ex centravanti della Fiorentina

Fabrizio Corona ha parlato di Dusan Vlahovic e lo ha fatto quando è stato ospite di un evento con tantissime persone al suo seguito. Queste le parole di Fabrizio Corona

“Come si chiama quell’attaccante, pagato un sacco di soldi, che non sta giocando più in quella squadra della famiglia Agnelli di Torino? Vlahovic. Lui ormai non gioca più. Tutte le sere si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Si, avete capito bene. Tutte le sere si fa i palloncini di droga con l’elio nei locali. Poi la gente si chiede perché non gioca mai…”

 

