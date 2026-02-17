Figuraccia europea Juventus: perde 5-2 contro il Galatasaray, espulso Cabal e doppietta di Noa Lang

Ancora una volta la Juventus cade a Istanbul: nell’andata dei playoff di Champions, i bianconeri di Luciano Spalletti crollano 5-2 in casa del Galatasaray. Il ritorno è mercoledì prossimo all’Allianz Stadium, con la qualificazione ancora possibile ma in salita.
Dopo un primo tempo incoraggiante, con la doppietta di Koopmeiners a ribaltare l’iniziale vantaggio turco, nella ripresa la Juve si scioglie: resta in dieci per l’espulsione di Cabal e subisce la spinta di un Galatasaray in piena forma, doppietta di Noa Lang. Completano il 5-2 le reti di Davinson Sanchez, Gabriel Sara e Boey.