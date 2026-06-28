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La Gazzetta dello sport riporta: " Kessie vuole la Juventus, è la squadra che vuole in Italia"

Il centrocampista ivoriano potrebbe tornare in Italia ma non alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2026 11:35
La Gazzetta dello sport riporta: " Kessie vuole la Juventus, è la squadra che vuole in Italia" -
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il centrocampista ivoriano Kessie si è proposto alla Juventus, infatti il giocatore è rimasto svincolato dopo la parentesi in Arabia e vorrebbe tornare in Italia dove ha fatto vedere il suo meglio. La Juventus è in netto vantaggio e potrebbe chiudere per il ragazzo che anche la Fiorentina aveva sondato.

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