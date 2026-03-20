La Fiorentina sorpassa la Juve nel ranking UEFA: ora è al 22° posto
La Juve scende al 25° posto, la Fiorentina sale
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2026 09:54
Doppio colpo della Fiorentina: ottavi di Conference superati e, contemporaneamente, sorpasso ai rivali della Juve nel ranking per club dell'Uefa. I Viola passano al 22º posto, mentre la Juve - ferma - scende al 25°. Nel mentre, il Bologna guadagna ben otto posizioni. Nella tre giorni europea c'è stato anche il sorpasso del Liverpool sull'inter, scalzato dal podio.
Roma sempre in 13^ e Atalanta ancora 15^. In testa c'è sempre il Real Madrid con un coefficiente Uefa di 144.500, davanti al Bayern (141.000). Lo riporta Sky Sport.