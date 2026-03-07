Vlahovic rinnoverà con la Juve a 7 milioni a stagione: non prima di averne guadagnati 12 quest’anno

La Juventus è vicina a rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic che va in scadenza il 30 giugno. L’addio sembrava scritto con le parti che per mesi sono state lontanissime sulle cifre del rinnovo. Ed è infatti un caso abbastanza singolare quello di Vlahovic. L’attaccante serbo infatti aveva un contratto a salire che lo ha portato a guadagnare 12 milioni in questa stagione. Negli anni la Juventus gli ha più volte proposto un rinnovo con adeguamento proprio per evitare di pagarlo 12 milioni in questa stagione, ma l’ex Fiorentina ha sempre rifiutato ogni offerta. La scorsa estate i bianconeri hanno provato a metterlo alla porta, comprando 2 attaccanti, per cederlo. Ma lui ha rifiutato e si è preso i 12 milioni che gli spettavano.

La beffa per i bianconeri è che in questa stagione hanno dovuto fare a lungo a meno di lui visto l’infortunio che ha rimediato all’adduttore. Ma nelle ultime settimane il colpo di scena con la Juventus pronta ad assecondare le richieste di Vlahovic e a offrigli un rinnovo a 7 milioni a stagione. Una cifra comunque altissima visto il rendimento in campo e il trattamento che il serbo ha riservato al club negli anni rifiutando ogni dialogo forte di un contratto onerosissimo