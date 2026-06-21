TMW riporta: "La Juventus è in vantaggio per Kessié, Como e Fiorentina sono distanti"

Il giocatore ivoriano potrebbe tornare nel campionato italiano dopo il Barcellona e l'Arabia

Come riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista ivoriano Franck Kessié potrebbe tornare in Italia dopo tre anni in Arabia. Il giocatore ha molti estimatori in Serie A dove ha giocato con Milan ed Atalanta. Infatti, il ragazzo ha un ottimo rapporto con Spalletti che lo vorrebbe a Torino e pure l'ivoriano non ha nascosto il desiderio di un ritorno nel nostro campionato. Oltre alla Juventus, pure il Como e la Fiorentina hanno preso informazioni per il centrocampista del 1996 che ha segnato ieri sera contro la Germania nella sconfitta per 2-1.