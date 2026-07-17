Lichtsteiner: "La Serie A è il campionato migliore del mondo perfino la Fiorentina ha fatto due finali"

L'ex terzino svizzero ha parlato di Serie A

Intervistato dai microfoni di TuttoJuve, l'attuale allenatore del Basilea Stephan Lichtsteiner ha espresso il suo punto di vista sul calcio italiano, riservando anche un pensiero alla Fiorentina.

Sollecitato sul momento complicato che sta attraversando il nostro campionato, l'ex difensore ha replicato: "Considero ancora la Serie A il torneo più affascinante del panorama mondiale e i traguardi raggiunti nell'ultimo decennio lo dimostrano chiaramente. Penso alle due finali di Champions League conquistate dalla Juventus e a quella centrata dall'Inter, al trionfo dell'Atalanta in Europa League, oltre ai percorsi europei della Roma e alle finali disputate dalla Fiorentina in Conference League. Sotto l'aspetto dei club il movimento è in salute; semmai il dibattito si sposta sulla Nazionale, ma sono certo che l'Italia saprà riprendersi. I periodi di flessione capitano, ma troverete la forza di tornare ai vertici più competitivi di prima".