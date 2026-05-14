Ravanelli consiglia Vlahovic: "Non lasciare la Juve come ho fatto io, l'errore più grande della mia vita"

L’ex attaccante bianconero promuove la Juve del passato e invita Vlahovic a non ripetere il suo stesso errore

L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha parlato del momento attuale dei bianconeri e tracciato un bilancio della stagione della squadra di Spalletti, guardando anche oltre ed esprimendosi sul prossimo mercato. Queste le parole di Penna Bianca che è intervenuto in un evento al Salone del Libro di Torino.

"Oggi manca un po' tutto, anche dal punto di vista dei giocatori. È inopportuno fare un paragone tra la mia Juve e questa, viviamo un calcio totalmente diverso. La mia era una Juve con grandi qualità tecnico-tattiche, giocavamo un calcio totale con un 4-3-3 fatto di pressing e riconquista della palla. Era una Juve veramente bella da vedere, non solo vincente. Oggi il paragone non può stare in piedi".

"Io ho fatto il grandissimo errore di abbandonare la Juve dopo anni vincenti. Tornassi indietro, non lo farei mai. Consiglio a Vlahovic di restare, lasciarla è stata uno degli errori più grandi della mia vita". [Foto Tribuna.com/Getty]

Lo riporta calciomercato.com