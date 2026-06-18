"Gudmundsson si è proposto alla Juventus, viene tenuto in considerazione dai bianconeri per la trequarti"

Il giocatore islandese potrebbe andare a Torino se Diaz restasse al Real Madrid

Durante un collegamento pomeridiano con Radio Sportiva, il giornalista di Calciomercato.com Andrea Di Staso ha fatto chiarezza sulle voci che accostano l'islandese alla Juventus, svelando i reali retroscena: «Gudmundsson alla Juventus? In realtà i bianconeri per la trequarti si erano autoimposti il nome di Brahim Diaz del Real Madrid. Al momento questa pista è però congelata soprattutto perché il ragazzo vuole prima completare il suo impegno ai Mondiali con il Marocco al meglio, poi parlare direttamente con José Mourinho per capire effettivamente quelle che saranno le prospettive per lui in termini di minutaggio. Il giocatore ha comunque fatto sapere di voler restare a Madrid per giocarsi le sue carte».

La trattativa per lo spagnolo resta quindi legata alle decisioni del tecnico dei blancos, come spiegato dallo stesso Di Staso: «Al tempo stesso è anche chiaro che se Mourinho, che già sta ricevendo molti regali sul mercato e potrebbe addirittura riceverne altri, deciderà di non trattenerlo, il sacrificio andrà fatto. E qualora chiaramente accadesse questo, per la Juventus il nome di Brahim Diaz potrebbe tornare in voga. Chiaramente i tempi dell'operazione sarebbero comunque lunghissimi».

È proprio in questo scenario di attesa che si inserisce l'opzione legata al fantasista della Fiorentina, come concluso dal giornalista: «Nel mentre tutto questo accade, la dirigenza della Juventus sta valutando alcune piste alternative. Quella che porta a Gudmundsson, che è stato lui a proporsi, è una di quelle che è da tenere in considerazione in vista del fatto che la Fiorentina lo ritiene tutto tranne che incedibile».