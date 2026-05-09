A Vlahovic bastano 12 secondi. Juve corsara a Lecce, salentini ancora a -5 dalla Fiorentina

Lampo del serbo in apertura e vittoria pesantissima al Via del Mare: il Lecce lotta fino alla fine ma Di Gregorio salva tutto

La Juventus passa di misura al Via del Mare e conquista tre punti fondamentali nella corsa europea. Decide il gol lampo di Dusan Vlahovic, a segno dopo appena 12 secondi in una partita intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti.

I bianconeri partono fortissimo e sbloccano immediatamente il match: Cambiaso rimette al centro un pallone perfetto per Vlahovic che controlla, si libera della marcatura e scarica sotto la traversa il gol dello 0-1. Una rete storica per il serbo, autore del gol più veloce della Juventus nell’era dei tre punti. Il Lecce reagisce subito e sfiora l’immediato pareggio con Cheddira, fermato da un grande intervento di Di Gregorio. La gara resta apertissima e pochi minuti più tardi è ancora la Juve a sfiorare il raddoppio con Conceiçao, che colpisce il palo dopo un inserimento centrale. Vlahovic continua a essere il più pericoloso tra i bianconeri e al 6’ costringe Falcone a una respinta decisiva con un mancino incrociato dall’interno dell’area. Con il passare dei minuti la squadra di Spalletti abbassa leggermente i ritmi, mentre il Lecce prova a costruire gioco soprattutto sulle corsie laterali con Banda molto attivo. Alla mezz’ora i bianconeri controllano il possesso senza però riuscire ad affondare con continuità. Nel finale di primo tempo Vlahovic ha ancora la palla del raddoppio, ma conclude fuori dopo una bella azione personale.

Nella ripresa la Juventus trova subito il secondo gol ancora con Vlahovic, bravo a ribadire in rete dopo due respinte di Falcone, ma il Var annulla tutto per fuorigioco. I bianconeri continuano a spingere e al 59’ trovano nuovamente la via del gol con Kalulu, inseritosi perfettamente sul cross basso di Cambiaso, ma anche in questo caso il Var cancella la rete per la posizione irregolare di Vlahovic giudicata attiva nell’azione. Il Lecce resta vivo e prova a sfruttare ogni errore della retroguardia juventina. La chance più clamorosa arriva al 77’, quando Kelly perde un pallone sanguinoso in impostazione favorendo N’Dri, che però calcia soltanto sull’esterno della rete davanti a Di Gregorio. Poco dopo è Pierotti a impegnare il portiere bianconero con un destro potente dalla distanza. Nel finale la Juve prova a chiuderla in contropiede ma spreca diverse ripartenze, mentre il Lecce tenta l’assalto disperato senza riuscire a trovare il pari. L’ultima grande occasione è ancora per i bianconeri nel recupero: Boga si presenta a tu per tu con Falcone, che salva tutto con un doppio intervento decisivo anche sulla successiva conclusione di Zhegrova. Al triplice fischio esulta la Juventus, che torna da Lecce con una vittoria pesante e sale al terzo posto. Nella prossima giornata la sfida con la Fiorentina allo Stadium. [Foto Getty Images]