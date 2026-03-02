2 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sabatini: “Con Kean e Fagioli la Juventus sarebbe un’altra squadra. Cessioni imperdonabili”

Foto: Instagram Fagioli

News

Sabatini: “Con Kean e Fagioli la Juventus sarebbe un’altra squadra. Cessioni imperdonabili”

Redazione

2 Marzo · 14:42

Aggiornamento: 2 Marzo 2026 · 14:42

TAG:

#FiorentinaJuventus

Condividi:

di

Sandro Sabatini ha analizzato come la Juventus abbia sbagliato alcune cessioni, tra cui quelle di Kean e Fagioli alla Fiorentina.

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di RadioSportiva per analizzare la situazione in casa Juventus: “Se avesse Moise Kean come centravanti e Nicolò Fagioli in mezzo al campo, la Juventus sarebbe migliore, così come Huijsen in difesa, Rabiot, ma anche Szczesny in porta. La Juventus ha fatto disastri comprando alcuni calciatori, ma soprattutto vendendo questi: delle cessioni imperdonabili, ed in alcuni casi a prezzo di saldo. Gli acquisti si possono sbagliare, ma la Juventus ha sbagliato tutte le cessioni, le cessioni sotto prezzo non si devono fare”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio