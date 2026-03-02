Sabatini: “Con Kean e Fagioli la Juventus sarebbe un’altra squadra. Cessioni imperdonabili”

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di RadioSportiva per analizzare la situazione in casa Juventus: “Se avesse Moise Kean come centravanti e Nicolò Fagioli in mezzo al campo, la Juventus sarebbe migliore, così come Huijsen in difesa, Rabiot, ma anche Szczesny in porta. La Juventus ha fatto disastri comprando alcuni calciatori, ma soprattutto vendendo questi: delle cessioni imperdonabili, ed in alcuni casi a prezzo di saldo. Gli acquisti si possono sbagliare, ma la Juventus ha sbagliato tutte le cessioni, le cessioni sotto prezzo non si devono fare”.