Corriere Fiorentino: “Paratici? C’è il rischio che il Tottenham gli chiede di finire il mercato di gennaio”

Si sofferma sull’intrigo Paratici-Fiorentina. Col Tottenham, infatti, non è facile trattare o lavorare. Lo stesso dirigente quando ha deciso di accettare l’offerta della Fiorentina, aveva avvertito sia Ferrari che Goretti di quanto sarebbe stato complesso liberarsi. Certo, nemmeno lui forse pensava che dal Tottenham gli chiedessero che completasse (almeno) il mercato di gennaio prima di dargli il via libera. E invece, secondo quanto filtra sia dall’Inghilterra che dal Viola Park, il rischio (seppur magari non ancora così concreto) esiste. Di certo c’è che rispetto alle primissime indicazioni, che volevano l’ex dirigente della Juventus pronto a sbarcare a Firenze in questi giorni, bisognerà aspettare ancora. Difficile insomma, probabilmente impossibile, che Paratici possa essere annunciato (e che quindi possa trasferirsi nel suo nuovo ufficio) entro queste settimana. Traduzione in termini meramente pratici: nessun dubbio sul fatto che questo matrimonio si farà, ma sul quando i dubbi aumentano.

E se è vero che per la Fiorentina questo si tratta di un progetto con uno sguardo più a medio-lungo termine e che non sarà qualche giorno o settimana in più di attesa a far la differenza sarebbe da ipocriti far finta che questo slittamento non sia come minimo fastidioso. Nessuna ansia comunque, timori di sorta o, altro aspetto importante, chissà quale voglia di forzare i tempi. Anzi. La Fiorentina infatti non intende mettersi in mezzo ad una discussione che (per quanto lasciano intendere gli uomini di Commisso) riguarda solo e soltanto Paratici e il Tottenham. Lo scrive il Corriere Fiorentino.