Il Como asfalta una Juventus in versione “carcerati”: i ragazzi di Fabregas vincono 2-0 a Torino

Juventus-Como 0-2. Questo il responso della sfida dell’Allianz Stadium di questo pomeriggio, con i lariani che hanno banchettato sulla formazione di Luciano Spalletti, incapace di reagire dopo le sconfitte contro Inter e Galatasaray. Di Vojvoda e Caqueret le reti che hanno deciso la partita, con i bianconeri che sono stati fischiati a lungo dallo stadio dopo il triplice fischio dell’arbitro Doveri.
Molto più Como che Juventus nel primo tempo. I lariani hanno infatti chiuso i primi 45 minuti in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Vojvoda all’11’. Errore di McKennie prima e di Di Gregorio, ben più importante e decisivo, nell’azione che ha portato gli ospiti in vantaggio, con i bianconeri che hanno mostrato ancora una volta tutti i propri limiti in quest’ultimo periodo. Poco più tardi è arrivata anche la traversa colpita da Da Cunha, che ha provato a sfruttare l’ennesima indecisione dell’estremo difensore bianconero.
Nel secondo tempo lo spartito non è cambiato, anzi. Dopo un primo quarto d’ora nel quale la Juventus ha provato a dar fastidio al Como, è arrivato il raddoppio di Caqueret che di fatto ha chiuso la partita. Contropiede perfetto dei lariani e rete decisiva del centrocampista, che ha chiuso la partita regalando tre punti fondamentali a Fabregas. La Juventus non è stata in grado di reagire e ha soltanto aspettato la fine della partita, con il palo preso da Koopmeiners su punizione che ha rappresentato l’unico pericolo per Butez come riportato da TMW.
Il Como di Fabregas reagisce dopo la sconfitta contro la Fiorentina ed espugna lo Stadium aprendo la crisi della Juventus
