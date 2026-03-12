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(VIDEO) La Juventus femminile arriva a Firenze e attacca in città gli adesivi con il loro logo

Si è giocata ieri al Rocco B. Commisso Viola Park la partita della Coppa Italia femminile tra la Fiorentina Women's e la Juventus. La partita è terminata 0-2 in favore delle bianconere grazie alla ret...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2026 12:52
(VIDEO) La Juventus femminile arriva a Firenze e attacca in città gli adesivi con il loro logo -
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Si è giocata ieri al Rocco B. Commisso Viola Park la partita della Coppa Italia femminile tra la Fiorentina Women's e la Juventus. La partita è terminata 0-2 in favore delle bianconere grazie alla rete di Capeta e Beccari. La partita era valida per la semifinale di andata con le ragazze di Pinones-Arce che adesso dovranno cercare il miracolo in trasferta per passare il turno. Ha fatto discutere però il video pubblicato dalla Juventus prima della partita. Video in cui si vede un ragazzo della casa di produzione della Juventus attaccare gli adesivi con il logo della Juve nei luoghi più rappresentativi della città di Firenze. Scene sicuramente sensibili per i tifosi viola e non ci sono dubbi che gli adesivi siano stati prontamente rimossi. Questo il video

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