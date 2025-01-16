Nazione: “Chiarimento Fiorentina sia fuori che dentro lo spogliatoio. Palladino? Si sente forte”

Le parole di Ferrari hanno placato le voci

Se l'accostamento di Igor Tudor alla Fiorentina aveva scosso l'ambiente viola, le parole di Alessandro Ferrari hanno placato le voci. Il direttore generale viola ha preso la parola per difendere il gruppo, l'allenatore e cercare di ripartire tutti insieme. Grazie anche alla spinta dal presidente Rocco Commisso.

Le dure parole di Pradè hanno portato a un confronto all'interno della Fiorentina. Fuori e dentro lo spogliatoio. Un'analisi totale della situazione che, a quanto pare, avrebbe rafforzato gruppo ma anche la posizione di Raffaele Palladino sulla panchina viola. Ovviamente, la gara contro il Torino sarà decisiva per capire se il momento negativo è stato superato. E la società chiede a tutti, soprattutto ai giocatori, di mettere massimo impegno e voglia.

Sicuramente, qualcosa è stato prima discusso e poi chiarito dentro lo spogliatoio. Le parole di Pradè hanno fatto capire che la società sa tutto quello che succede in squadra. Palladino si sente forte e capace di far riaccendere il motore di questa Fiorentina, aspettando nuovi innesti dal mercato. Ovviamente. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-contatti-in-corso-tra-fiorentina-e-parma-kayode-e-man-al-centro-delle-discussioni/284841/#google_vignette